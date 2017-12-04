 فريق طبي بمحايل ينقذ طفلة ابتلعت جسما معدنياً | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 16 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 4 ديسمبر 2017 ميلاديا

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فريق طبي بمحايل ينقذ طفلة ابتلعت جسما معدنياً

المناطق - محايل عسير

مكن فريق طبي في مستشفى محايل العام من إنقاذ طفلة عمرها – 3 سنوات – بعد أحضرها ذويها إلى قسم الطوارئ بالمستشفى مع وجود جسم غريب يتدلى من فم الطفلة.
وبعد المعاينة والفحص اتضح أن الطفلة ابتلعت سلك معدني تابع لجهاز تحكم عن بعد بإحدى ألعاب الطفلة ، وبعد أن اتضح للفريق الطبي أن السلك المعدني مغروز في حنجرة الطفلة ، تم إزالته عبر عملية وتم أيضاً علاج التهتك بالأنسجة وإيقاف النزيف ولله الحمد

وندعو أولياء الأمور إلى متابعة أطفالهم والعناية بهم خلال اللعب ، واختيار الألعاب الآمنة  لهم والتي تتناسب مع أعمارهم دون أن تشكل أي خطر على سلامتهم أو حياتهم – لا سمح الله – .

أوضح ذلك المتحدث الرسمي لصحة عسير / عبدالعزيز بن يحيى آل شايع

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