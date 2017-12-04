أمير عسير يتسلم التقرير الإحصائي السنوي لشرطة المنطقة

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ، التقرير الاحصائي السنوي لشرطة منطقة عسير لعام 1438هـ ، الذي يبرز أعمال الشرطة والإدارات الأمنية التابعة لها خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بديوان الأمارة اليوم , مدير شـرطة منطقة عسير اللواء صالح بن سليمان القرزعي , واستمع سمو أمير منطقة عسير خلال اللقاء إلى شرح مفصل عما تضمنه التقرير من منجزات وأعمال خلال العام المنصرم حيث سجل اجمالي ضبط القضايا الجنائيه إرتفاعاً خلال عام ١٤٣٨ بنسبة (٥%) مقارنة بعام ١٤٣٧, وسجلت القضايا الجنائيه المجهوله إنخفاضاً خلال عام ١٤٣٨ بنسبة (٢،٠٤) مقارنه بعام ١٤٣٧, وسجلت القضايا المعلومه خلال عام ١٤٣٨ نسبة (٨٩%) بينما لم تشكل القضايا المجهوله سوى نسبة (١١%) , وبلغ عدد المقبوض عليهم من مخالفي النظام العام ومجهولي الهويه خلال عام ١٤٣٨ ( ٧٤٧٠٨ ) مخالفاً ومجهولاً للهويه بينما بلغ إجمالي المقبوض عليهم من ذات الفئه من بداية عام ١٤٣٧ وحتى ١٤٣٨/٣/١٤ (١٥٥١٤٧) مخالفاً ومجهولاً للهويه , وسجلت الحوادث المروريه إنخفاضاً خلال عام ١٤٣٨ بنسبة (٢٢،٧٧) مقارنةً بعام ١٤٣٧.

وأشاد سمو أمير عسير بما تضمنه التقرير وما استمع إليه حول الجهود التي تقوم بها الشرطة، وغيرها من الجهات الأمنية، والنتائج المحققة.

ونوه سموه بالإنجازات الأمنية التي تحققت في الكثير من المهمات لحفظ الأمن في ظل الدعم والرعاية التي تتلقاها من حكومتنا الرشيده – أيدها الله – ، متمنيا للجميع التوفيق للقيام بالواجبات المناطة بهم في حفظ الأمن والاستقرار بالمنطقة ومحافظاتها ومراكزها , مشدداً سموه على تكثيف البرامج التوعوية وتقديم النصح والإرشاد لكل ما من شأنه خدمة المواطن ، سائلاً الله عز وجل أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها في ظل قيادتنا الحكيمة .

من جهته عبر مدير شرطة منطقة عسير عن شكره وجميع منسوبي القطاعات الأمنية لسمو أمير المنطقة على ما يوليه من اهتمام ومتابعة دائمة لجميع الاعمال والمهام التي تقوم بها هذه القطاعات , مؤكداً حرص الجميع على تنفيذ توجيهات سموه والعمل على مضاعفة الجهود لخدمة الوطن .

وفي نهاية اللقاء اطلع سمو أمير منطقة عسير على التوثيق الفوتوغرافي لجهود شرطة منطقة عسير .