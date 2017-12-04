 “المؤتمر”: قتل علي عبدالله صالح أشعل غضب اليمنيين ضد الحوثيين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 16 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 4 ديسمبر 2017 ميلاديا

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“المؤتمر”: قتل علي عبدالله صالح أشعل غضب اليمنيين ضد الحوثيين

“المؤتمر”: قتل علي عبدالله صالح أشعل غضب اليمنيين ضد الحوثيين
المناطق - اليمن

أعلن أمين عام حزب المؤتمر الشعبي، مساء الاثنين، أن قتل الرئيس اليمني السابق، علي عبدالله  صالح، أشعل غضب اليمنيين ضد الحوثيين.

وكانت ميليشيا الحوثي قد أعلنت، في وقت سابق، أنها قتلت صالح بهجوم على سيارته بالرصاص والقذائف الصاروخية.

وكانت مصادر في حزب المؤتمر الشعبي العام قد أكدت أن صالح قُتل في المعارك ضد الحوثيين في صنعاء.

وقالت مصادر يمنية إن مقتل صالح وقع في منطقة سنحان قرب العاصمة صنعاء. وذكرت مصادر بحزب المؤتمر أن صالح قُتل برصاص قناصة في الرأس.

وتداولت مواقع التواصل فيديو أولياً يظهر جثمان الرئيس اليمني السابق بعد مقتله.

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