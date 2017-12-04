أمير منطقة الرياض يصف متدربي “معهد الألبان” بـ مستقبل الوطن

أثنى أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز بجهود متدربي المعهد التقني للألبان والأغذية، خلال لقائه بهم مؤخراً، ووصفهم بمستقبل الوطن وثروته، مشيداً بدور الشباب في تنمية الوطن وبناء نهضته.

وقال رئيس مجلس ادارة المعهد التقني للألبان والأغذية الأستاذ عبدالله البدر : “كلمات أمير الرياض لمتدربي المعهد تعتبر شهادة غالية على قلوبنا ونضعها على رؤوسنا، كونها صادرة من شخصية لها دور كبير في تنمية الوطن ونهضته”.

وأضاف أن لقاء الأمير فيصل بن بدر بمتدربي المعهد وحديثه الأبوي معه أكبر محفز لهم، وداعم لهم في مسيرتهم المستقبلية، لافتاً إلى أن المتدربين قدموا نبذة عن المعهد للأمير والبرامج التي يقدمها للمجتمع.

ويذكر أن المعهد يعتمد بشكل كبير في برامجه التدريبية على توطين مجال الأغذية والألبان، بما يتناسب مع خطة التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، وأن برامج المعهد مبتدئه بالتوظيف للمتدربين بما يوفر لهم فرص عمل في المجال، وبما يساهم في توفير فرص عمل في القطاع الخاص. والمعهد التقني للألبان والأغذية هو أحد برامج الشركات الإستراتيجية بشراكة بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وشركة المراعي وبدعم من صندوق الموارد البشرية (هدف) .