مصر تعرب عن قلقها البالغ إزاء تطورات الوضع في اليمن إثر مقتل صالح

أعرب المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية عن قلق بلاده البالغ إزاء التطورات المؤسفة التي يشهدها اليمن الشقيق، والتي أسفرت عن مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح علي يد عناصر ميليشيات الحوثي الإيرانية، في تصعيد خطير لحدة الانقسام والتوتر في اليمن. واعتبر المتحدث أن تلك التطورات هي انعكاس آخر لخطورة الأزمة التي يمر بها اليمن خلال السنوات الأخيرة نتيجة الانقلاب علي الشرعية والتدخلات الخارجية السلبية، والتي أفضت إلي حلقة مفرغة من العنف يدفع ثمنها الشعب اليمني الشقيق.

وجدد المتحدث التأكيد علي الموقف المصري الداعي إلي ضرورة الالتزام بالحل السياسي للأزمة اليمنية وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2216، ومخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية، محذرا من مغبة تحول الوضع في اليمن إلي جرح غائر في ضمير الأمة العربية.