 مصر تعرب عن قلقها البالغ إزاء تطورات الوضع في اليمن إثر مقتل صالح | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 16 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 4 ديسمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

مصر تعرب عن قلقها البالغ إزاء تطورات الوضع في اليمن إثر مقتل صالح الأمم المتحدة: قتال عنيف في صنعاء حول المنطقة الديبلوماسية أمير منطقة الرياض يصف متدربي “معهد الألبان” بـ مستقبل الوطن “المؤتمر”: قتل علي عبدالله صالح أشعل غضب اليمنيين ضد الحوثيين التعادل يحسم مبارة الباطن والنصر أمير عسير يتسلم التقرير الإحصائي السنوي لشرطة المنطقة أمير عسير يقلد الخالدي رتبته الجديدة قبول 229 طالباً بمعهد طيران القوات البرية الملكية السعودية نائب الرئيس اليمني يدعو جميع منتسبي الحرس الجمهوري والوحدات العسكرية إلى سرعة الالتحاق بالشرعية بالصور.. القمر العملاق ينير السماء لآخر مرة في 2017 تجدد الاشتباكات في صنعاء بعد مقتل صالح البيان الختامي لأعضاء منظمة التعاون الإسلامي بشأن محاولات تغيير الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس

مصر تعرب عن قلقها البالغ إزاء تطورات الوضع في اليمن إثر مقتل صالح

مصر تعرب عن قلقها البالغ إزاء تطورات الوضع في اليمن إثر مقتل صالح
المناطق - الرياض

أعرب المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية عن قلق بلاده البالغ إزاء التطورات المؤسفة التي يشهدها اليمن الشقيق، والتي أسفرت عن مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح علي يد عناصر ميليشيات الحوثي الإيرانية، في تصعيد خطير لحدة الانقسام والتوتر في اليمن. واعتبر المتحدث أن تلك التطورات هي انعكاس آخر لخطورة الأزمة التي يمر بها اليمن خلال السنوات الأخيرة نتيجة الانقلاب علي الشرعية والتدخلات الخارجية السلبية، والتي أفضت إلي حلقة مفرغة من العنف يدفع ثمنها الشعب اليمني الشقيق.

وجدد المتحدث التأكيد علي الموقف المصري الداعي إلي ضرورة الالتزام بالحل السياسي للأزمة اليمنية وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2216، ومخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية، محذرا من مغبة تحول الوضع في اليمن إلي جرح غائر في ضمير الأمة العربية.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>