في غضون 120 يوماً.. بعد توجيه “عبدالله بن بندر”.. جامعة أم القرى: إنشاء 4 مبانٍ مستعجلة لطلاب وطالبات كلية القنفذة

تسارعت القرارات التي تلت توجيهات الأمير عبدالله بن بندر نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، بإنهاء معاناة طالبات كلية القنفذة من المبنى الحالي ، عقب استماعه لشكواهن في فيديوهات متداولة خلال زيارته للمحافظة قبل أيام .

الأمير بعد الاستماع للشكوى والوقوف عليها وجه بسرعة إنهاء معاناة الطالبات ، حيث أعقب ذلك إعلان الجامعة البحث عن مبنى لاستئجاره.

الجديد حدث اليوم ، حيث وجه مدير جامعة أم القرى الدكتور بكري بن معتوق عساس بإنشاء 4 مبان مستعجلة للفصول الدراسية لطلاب وطالبات الكلية الجامعية بالقنفذة في غضون 120 يوماً لتوفير الجو الملائم للبيئة التعليمية ، وذلك في الأرض المخصصة للجامعة بمحاذاة مباني كلية الطب .

جاء ذلك خلال جولته التفقدية لمباني كليات الطب، والعلوم الصحية ، والهندسة ، والحاسب الآلي ، بالإضافة إلى الكلية الجامعية بالقنفذة بشطري الطلاب والطالبات، التي رافقه فيها المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور ياسر القحطاني ، وعمداء العمادات المساندة ، ومسؤولو التشغيل والصيانة .

وكان في استقبال عساس عمداء كليات فرع الجامعة بالقنفذة ، حيث اطلع معاليه على تجهيزات الكليات المختلفة التعليمية والإدارية والخدمية .

وقال مدير الجامعة عقب جولته التفقدية ” إن الجامعة سخرت كافة طاقاتها وإمكاناتها البشرية والتقنية من أجل تقديم أرقى خدماتها التعليمية للطلاب والطالبات، وتذليل جميع العقبات أمام مسيرتهم التعليمية، وتوفير الأجواء التي تمكنهم من تحصيلهم العلمي ، منوهاً بالرعاية الكريمة والدعم السخي الذي حظيت وتحظى به من قبل الحكومة الرشيدة – أيدها الله – ، لافتاً أن جولته التفقدية أتت للوقوف بشكل مباشر على مباني فرع الجامعة بالقنفذة.

وأضاف أنه تم استحداث مؤخراً مباني كليات الطب بشطري الطلاب والطالبات والحاسب الآلي طالبات التي تم توفير أحدث التقنيات والكوادر البشرية فيها من أعضاء هيئة تدريس وموظفين ، مشيراً إلى أن فرع الجامعة بالقنفذة يحتوي على 15 قسماً أكاديمياً ملتحق بها نحو 17 ألف طالب وطالبة .

بعد ذلك عقد عساس لقاءً مفتوحاً مع بناته الطالبات عبر الشبكة التلفزيونية المغلقة ، وكذلك لقاءً مباشراً مع أبنائه الطلاب بحضور محافظ القنفذة فضا البقمي ، وعمداء الكليات ، بفرع الجامعة بالقنفذة .

من جهة أخرى وقف معالي مدير الجامعة الدكتور بكري بن معتوق عساس ، ومحافظ القنفذة الأستاذ فضا البقمي على عدد من العروض المقدمة من ملاك العقار الراغبين في تأجير مبانيهم لصالح الكلية الجامعية بشطر الطالبات ،والتي سيتم المفاضلة فيما بينها واختيار ما تنطبق عليه المعايير والمواصفات المطلوبة لتحقيق الأهداف التعليمية وضمان جوانب السلامة.