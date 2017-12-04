بلدية القطيف تطلق حملة على الباعة الجائلين المخالفين

أطلقت بلدية محافظة القطيف مؤخرا، حملة للحد من تجاوزات الباعة المخالفين في كورنيش «الغدير» بمدينة سيهات، والتي تهدف للحد من التلوث البصري، إضافة الى الحد من إنشار الأمراض وذلك بسبب عدم وجود اشتراطات السلامة البيئية في المعروض لدى الباعة.

وأكد رئيس بلدية القطيف المهندس زياد بن محمد مغربل، أن الحملة أسفرت عن ضبط عدداً من البائعين الجائلين والمخالفين، بالإضافة لضبط عددا من العاملين بصفة غير رسمية وغير مرخص لهم بمزاولة أعمال البيع، مبينا، أن المضبوطات تضم مجموعة من الدبابات بعدد (2) والدراجات الهوائية بعدد (17) وثلاث ألعاب هوائية، وعدد (6) عربات (براميل) مقطورة، والتي تشوه المظهر العام للكورنيش، بالإضافة لمصادرة المواد الغذائية والألعاب، وسحب عدد (4) عربات غير مرخصة من قبل البلدية، مؤكدا، أن الحملة تأتي استمرارًا للحملات التي تقوم بها الإدارة العامة للخدمات بالبلدية، وسيطبق على المخالفين لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.

وقال مغربل أن الحملة الرقابية تأتي على الباعة الجائلين، وملاك الألعاب الهوائية غير النظامية التي تم وضعها بطريقة غير نظامية في الواجهة البحرية بسيهات، مشيرا الى أن الهدف من اطلاق الحملة القضاء على ظاهرة ممارسة النشاط التجاري في المواقع السياحية بدون تراخيص، مشيرا إلى أن الإدارة العامة للخدمات ممثلة بإدارة النظافة وإدارة صحة البيئة تتولى مسؤولية مراقبة النشاط التجاري المخالف.

وتابع: “الفريق المختص الذي يضم عددا من الاعضاء يعمل على مراقبة النشاط غير المرخص على طول الكورنيش من سيهات حتى الرامس”.

وأكد بأنّ الجولات مستمرة بشكل دائم لمتابعة ورصد ومنع تكرار المخالفات في كورنيش القطيف، ونوه إلى أن الكورنيش يعتبر أملاكًا خاصة لا يسمح بمزاولة أي نشاط فيه وهو مرفق عام للمتنزهين، داعياً المواطنين للتعاون مع بلدية محافظة القطيف لمنع انتشار مثل هذه الأنشطة غير المرخصة.



