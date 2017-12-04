 قوات الأمن الخاصة ومجموعة الخدمات الخاصة الباكستانية تنفذ المرحلة قبل النهائية لتمرين “الشهاب2” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 16 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 4 ديسمبر 2017 ميلاديا

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قوات الأمن الخاصة ومجموعة الخدمات الخاصة الباكستانية تنفذ المرحلة قبل النهائية لتمرين “الشهاب2”

قوات الأمن الخاصة ومجموعة الخدمات الخاصة الباكستانية تنفذ المرحلة قبل النهائية لتمرين “الشهاب2”
المناطق- القطيف

تشترك قوات الأمن الخاصة السعودية، اليوم (الاثنين)، مع مجموعة الخدمات الخاصة بالجيش الباكستاني في تنفيذ المرحلة قبل النهائية للتمرين العسكري المشترك “الشهاب٢”.

وتقوم الوحدات المتخصصة من الجانبين في هذه المرحلة بعمليات عسكرية تكتيكية متقدمة، بمشاركة مكافحة الإرهاب، وإبطال وإزالة المتفجرات، والمظليين، والمدرعات، ووحدات الإسناد الناري.

وتهدف المرحلة ما قبل النهائية للتمرين إلى رفع مستوى الجاهزية القتالية العالية لدى المشاركين، وتحقيق مجموعة من الاعتبارات المهمة، على رأسها دمج الخبرات بين قوات الأمن الخاصة السعودية والجيش الباكستاني.

يُذكر أن تمرين “الشهاب٢” يختتم فعالياته نهاية الأسبوع الجاري في مناورات مشتركة تنفذ فيها جميع العمليات التي تم التدريب عليها، بمشاركة جميع الوحدات القتالية المشاركة بالتمرين، إضافة لوحدات الدعم اللوجستي.

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