متنزهات بيشة الخضراء.. تنوع طبيعي ومساحات خضراء تجذب الزائرين “صور”

تتجه وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى دراسة استثمار أكثر من 15 متنزهًا بريًا في جنوب وشمال وشرق محافظة بيشة في إطار استراتيجية الرؤية التنموية للمملكة 2030‏‎.‎

وقد حققت محافظة بيشة أرقامًا قياسية في عدد الزوّار سنويا، حيث تتم دراسة فرص الاستثمار من قبل المختصين لعدد من المتنزهات، منها متنزه “بيشة الوطني”، وهو من أكبر المتنزهات المملوكة لوزارة البيئة والمياه والزراعة، وبه تنوع نباتي طبيعي ممتد على مساحة 84 مليون متر مربع وأشجار السمر والسدر.

وأوضح مدير عام الزراعة في بيشة المهندس سالم القرني أن مديرية الزراعة عملت على دراسة تطوير المتنزه، ووضعت سياجًا لحفظه وإتاحته للباحثين والزائرين والمستكشفين، وتم اختيار الموقع في الجهة الجنوبية من بيشة حيث التوسع العمراني ولقربه من سد الملك فهد، الذي يزوره الكثيرون لوفرة الغطاء النباتي فيه.

كما تعمل وزارة الزراعة على تطوير متنزه “يلا” شمال بيشة، واعتمدت زراعة 150 ألف شجرة سدر وطلح فيه، على مساحة 18 مليون متر مربع، وسيتم البدء قريبًا، مع متنزهات أخرى في قرى “وادي ترج”، و”وادي مسمى”، و”مركز تبالة”، و”متنزه الفاو” الذي يُعد من أكبر الأودية.

وأوضح القرني أن تميز المحافظة بطبيعتها قاد إلى إنشاء “رابطة بيشة الخضراء” بمجموعة من المتطوعين والمتخصصين للحفاظ على البيئة والسعي لجلب مستثمرين، وتشجيع تنفيذ المشروعات الصغيرة بإنشاء مخيمات سياحية برية وتطويرها، لصالح القطاع السياحي.