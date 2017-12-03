لجنة الانضباط تغرم نادي الاتحاد .. وتوقف وتغرم مدرب الشباب كارينيو

أوقفت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم مدرب الشباب الارجوياني كارينيو مباراة واحدة ، مع غرامة مالية 10 آلاف ريال، لإرتكابه سلوك غير رياضي ضد مساعد مدرب فريق التعاون في الجولة الثانية عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

وغرمت اللجنة أيضا نادي الاتحاد 10 آلاف ريال ، لحصول 6 من لاعبيه على بطاقات صفراء في المباراة التي أقيمت بين الاتفاق والاتحاد في الجولة الماضية من الدوري .

و أوقفت لجنة الانضباط لاعب الفيصلي وسام سويد مباراة واحدة وتغريمه 10 آلاف ريال لارتكابه سلوكًا غير رياضي ضد لاعب الباطن.

