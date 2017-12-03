 الصليب الأحمر: مقتل 125 شخصا في اشتباكات صنعاء ليلة الأحد إلى الاثنين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 16 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 4 ديسمبر 2017 ميلاديا

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الصليب الأحمر: مقتل 125 شخصا في اشتباكات صنعاء ليلة الأحد إلى الاثنين

الصليب الأحمر: مقتل 125 شخصا في اشتباكات صنعاء ليلة الأحد إلى الاثنين
تصاعد أعمدة دخانية في المناطق التي تدور فيها الشاتباكات بين الحوثيين وقوات الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح في صنعاء، 4/12/2017
المناطق - وكالات

أعلن الصليب الأحمر الدولي عن مقتل وإصابة أكثر من 360 شخصا في الاشتباكات بين القوات الموالية للحوثيين وأخرى للرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح ليلة الأحد إلى الاثنين بصنعاء.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” عن أناستاسيا إسيوك، نائب رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، قولها إن الاشتباكات المتواصلة بين مسلحين من جماعة “أنصار الله” وقوات صالح أسفرت عن مقتل 125 مدنيا على الأقل وإصابة 238 آخرين ليلة الأحد إلى الاثنين في صنعاء.

وأضافت المسؤولة من الصليب الأحمر أن الاشتباكات التي شهدتها صنعاء ليلة الأحد إلى الاثنين كانت الأعنف منذ اندلاع المعارك بين الحليفين السابقين في العاصمة الأسبوع الماضي.

واليوم الاثنين أعلن الحوثيون عن مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح.

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