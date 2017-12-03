تصاعد أعمدة دخانية في المناطق التي تدور فيها الشاتباكات بين الحوثيين وقوات الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح في صنعاء، 4/12/2017

الصليب الأحمر: مقتل 125 شخصا في اشتباكات صنعاء ليلة الأحد إلى الاثنين

أعلن الصليب الأحمر الدولي عن مقتل وإصابة أكثر من 360 شخصا في الاشتباكات بين القوات الموالية للحوثيين وأخرى للرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح ليلة الأحد إلى الاثنين بصنعاء.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” عن أناستاسيا إسيوك، نائب رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، قولها إن الاشتباكات المتواصلة بين مسلحين من جماعة “أنصار الله” وقوات صالح أسفرت عن مقتل 125 مدنيا على الأقل وإصابة 238 آخرين ليلة الأحد إلى الاثنين في صنعاء.

وأضافت المسؤولة من الصليب الأحمر أن الاشتباكات التي شهدتها صنعاء ليلة الأحد إلى الاثنين كانت الأعنف منذ اندلاع المعارك بين الحليفين السابقين في العاصمة الأسبوع الماضي.

واليوم الاثنين أعلن الحوثيون عن مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح.