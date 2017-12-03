أمير حائل يدشن بطولة الأمير عبدالعزيز بن سعد المدرسية للألعاب الرياضية

أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل أن التعليم ومستقبل شباب الوطن محل عناية خاصة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهما الله وأن استشعار دورنا الداعم لتطوير مستويات ابنائنا التعليمية هو أول درجات سلم الارتقاء نحو الأفضل لبلادنا ولأبنائها ووجه سموه رسالة هامة للطلاب والطالبات مشيرا سموه إن الحرص الذاتي للطالب والطالبة على نيل اعلى الدرجات يمكنهم من حصد مراتب متقدمة وجوائز متعددة واستشهد سموه بتكريمه لعدد من الطلاب والطالبات المتميزين والمتميزات وقال بأيدي أي طالب وطالبة أن يحققوا أفضل النتائج وينالوا أفضل التكريم وحث سموه الكل للجد والاجتهاد والتفوق وأشاد سموه بمدير عام التعليم بمنطقة حائل الدكتور يوسق الثويني مطلقا سموه عليه لقب (الأب الروحي ) لطلابنا وطالباتنا بحرصه وتشجيعه للطلاب والطالبات والتي أثمر من خلالها على تميز بعض طالبات وطلاب المنطقة ونيلهم جوائز دولية ومحلية وإطلاقه لمبادرات مميزة في التعليم تهدف للارتقاء بالعمل والعملية التعليمية

وخاطب سموه الطلاب في قاعة الحفل قائلا أريد منكم طلاب في المستقبل يبدعوا في مجالات تعليمية جديدة وليتم تكريمهم في مكتب سموه تكريما خاصا ومضاعفا مؤكدا أن ابناء الوطن والمنطقة لديهم من القدرات العالية التي تؤهلهم لتحقيق مايأمله منهم ولاة أمر هذه البلاد المباركة و مايطمح إليه أهالي المنطقة وأولياء أمورهم

وقام سموه بعمل تحدي خاص ومفاجئ لعدد من الطلاب حوله عندما قال : من يتحداني … ثم صمت سموه فبادره أحد الطلاب بثقة (أنا ) على أن هناك سؤال سيطرحه على الطلاب وهذا الطالب بادر باستعداده للإجابة وقبول التحدي فأكمل سموه السؤال فقال سموه من يتحداني ويقبل هذه الهدية وهو يشير لقلمه الخاص ثم قدمه للطالب الذي بادر بقوله لم أقصد هذه الهدية رغم أنها ثمينة وثمينة أكثر لأنها من سموه ولكن كان حماسي للتأكيد بأننا على استعداد تام على خوض أي تحدي ونيل المراتب المتقدمة بفضل من الله ثم دعم القيادة الحكيمة وحرص ومتابعة أمير المنطقة جاء ذلك بعد أن دشن أمير منطقة حائل بطولة الأمير عبدالعزيز بن سعد المدرسية للألعاب الرياضية اليوم بمقر إمارة المنطقة بحضور المدير العام للتعليم بمنطقة حائل الدكتور يوسف بن محمد الثويني والتي تنظمها للمرة الأولى الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة وستتنافس فيها مدارس تعليم حائل على كاس البطولة في العاب “كرة الطائرة والقدم والسلة واليد ” على أرضية “مجمع الملاعب الرياضية على طريق الخطة “بعد إعادة تأهيله وترميمه وانتهاء عمليات التجديد التي أجريت عليه مؤخرا.

ثم قام سموه خلال الحفل بتكريم منتخب تعليم حائل لكرة القدم بمناسبة فوزه بصدارة مجموعته وتأهله للتصفيات النهائية لبطولة كاس وزارة التعليم والتي ستقام بمنطقة حائل وتكريم أبطال تعليم حائل الطلاب مشاري عايد الشمري وعمر منور الرشيدي الذين حققوا مراكز متقدمة في التصفيات الأولية لألعاب القوى على مستوى الوزارة وأبطال لعبة الجمباز الحاصلين على ميداليات ذهبية في المهرجان الثاني للصغار بمحافظة الرس الطلاب تركي عبد الله الغصاب وثامر سامي العتيق ووليد بدر السعدون وصالح فضي العنزي كما كرم سموه المشرف التربوي حسين بن سالم السردي رئيس القسم الرياضي بإدارة النشاط الرياضي ومدير الملاعب المجمعة تقديرا لجهوده الكبيرة التي بذلها في إعادة تأهيل وتجديد الملاعب المجمعة وتكريم معلم التربية البدنية نواف بخيت الغربي لمبادرته بإطلاق برنامج “معا نحارب السمنة” في مدرسة النووي والذي كان له نتائج إيجابية على الطلاب.

حضر الحفل المساعد للشؤون التعليمية “بنين” يحيى بن صالح العماري ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام إبراهيم بن رجاء الجنيدي ومدير إدارة النشاط الطلابي بدر بن نشاء الرشيدي وبعض التربويين وطلاب مدارس تعليم حائل.