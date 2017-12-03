 كلنا للوطن فرسان فعالية نادي الفروسية ليوم الخميس القادم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 16 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 4 ديسمبر 2017 ميلاديا

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كلنا للوطن فرسان فعالية نادي الفروسية ليوم الخميس القادم

كلنا للوطن فرسان فعالية نادي الفروسية ليوم الخميس القادم
المناطق - عادل الزهراني

تنطلق الخميس القادم الموافق 1439/3/19 فعالية  – كلنا للوطن فرسان –  والمصاحبة لسباق ميدان الفروسية على كأس و دروع دعم خادم الحرمين الشريفين  .

ويتخلل الفعالية تدشين اليوم العالمي للتطوع بنادي الفروسية بمحافظة جدة بالشراكة مع وزارة الصحة والدفاع المدني والهلال الأحمر والشرطة والمرور .

وسيكرم اكثر من 10 فرق من سيارات الدفع الرباعي وبعض الفرق التطوعية المشاركة في التخفيف من آثار سيول جدة الأخيرة .

ويصاحب الفعالية مشاركة العديد من الأركان والعروض المميزة تتمثل فيما يلي :
المخترعون السعوديون وعرض لاختراعاتهم
عروض سيارات الدفع الرباعي
عروض الدراجات النارية
عرض الطيور
عروض الكلاب المدربة
تبني للحيوانات
حرف يدوية
فن تشكيلي
توعية صحية
رسوم بهلوانية للأطفال
أكلات شعبية للأسر المنتجة
وأركان أخرى عديدة
وذلك بحضور عدد كبير من المسئولين ووسائل اعلام مختلفة من  قنوات تلفزيونية وصحافة ورقية والكترونية  ونجوم السوشل ميديا
يذكر أن الحضور مجاني للجميع (شباب وعوائل) حيث تبدأ الفعاليات (الساعة 3 عصرا ) على مضمار النادي امام مشارف – طريق عسفان

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