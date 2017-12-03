 السديري يتفقد عدد من المراكز التابعة لمحافظة تيماء ويزور الزوين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 16 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 4 ديسمبر 2017 ميلاديا

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السديري يتفقد عدد من المراكز التابعة لمحافظة تيماء ويزور الزوين

السديري يتفقد عدد من المراكز التابعة لمحافظة تيماء ويزور الزوين
المناطق - تيماء - غائب العنزي
تفقد محافظ تيماء سعد بن نايف السديري كل من مركز العسافية ،ومركز ابيط ، ومركز الجبعلوية ، رافقه في الجولة وكيل المحافظة محمد متروك الزوين ورئيس بلدية تيماء سعيد خليل السعيد ، بحضور رؤساء المراكز،  حيث اجتمع بالمواطنين واطلع على سير العمل والخدمات التي توفر لهم واستمع لإرائهم ومطالبهم.
وأكد ” السديري” على روساء المراكز متابعة صاحب السمو الملكي الامير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك حفظه الله ، ومتابعته دائما بتسخير جميع الامكانيات لخدمة المواطنين .
من جهة أخرى السديري قام بزيارة لنجل وكيل محافظة تيماء مشعل محمد الزوين
الذي يرقد بمستشفى محافظة تيماء بعد تعرضه لحادث مروري للاطمئنان على صحته سائلا الله العلي القدير له الشفاء العاجل .
من جهته أعرب ” الزوين ” وابنه عن  شكرهم لسعادة محافظ تيماء على هذه الزياره التي تجسد روح الاخوه والترابط بين ابناء المجتمع وحرص المسئولين على التواصل الاجتماعي النبيل.

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