 في محاضرة بجامعة نجران عن مكافحة التدخين.. مثقف صحي: ٨٥٪‏ من أمراض السرطان بسبب التدخين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 17 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 5 ديسمبر 2017 ميلاديا

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في محاضرة بجامعة نجران عن مكافحة التدخين.. مثقف صحي: ٨٥٪‏ من أمراض السرطان بسبب التدخين

في محاضرة بجامعة نجران عن مكافحة التدخين.. مثقف صحي: ٨٥٪‏ من أمراض السرطان بسبب التدخين
المناطق - نجران
نظمت كلية طب الاسنان بجامعة نجران ومركز مكافحة التدخين بوزارة الصحة اليوم الاثنين  محاضرة  مكافحة التدخين وذلك بمدرج كلية طب الاسنان إلى جانب معرض توعوي مصاحب ببهو الكلية تضمن إرشادات و نصائح صحية للإقلاع عن التدخين.
وأكد المثقف الصحي ببرنامج مكافحة التدخين حسين صياح أن 85 – 80 من أمراض السرطان في الجسم سببها التدخين؛  وذلك لإحتوائه على مادة النيكوتين التي تعتبر من أكبر مسببات الجلطات في الجسم، بالإضافة إلى  القطران المسبب لسرطان الجسم مثل سرطان اللسان، وكذلك أول أكسيد الكربون والذي يعتبر اكثر مادة مع القطران مؤثرة على الجهاز التنفسي.
وبين صياح أن 99.4 % من اللذين يعالجون في مكافحة المخدرات كانت بداياتهم باستخدام التبغ ومشتقاته، مشيرا  إلى أن الصحة ممثلة ببرنامج مكافحة التدخين يقوم بتقديم العلاج مجاني سواء كان علاج سلوكي أو علاج دوائي وان هناك عيادتين علاجيتين للجنسين.
من جهتة نوه الدكتور بكلية الصيدلة عادل الجدعان إلى إن التدخين بالإضافة إلى تسببه بشكل رئيسي في مرض السرطان إلا أن هناك أعراض وأمراض أخرى يسببها في الجهاز التنفسي والمناعي في الجسم.

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