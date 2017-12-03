 بلدي حائل.. انتخاب العديم رئيسا والعنزي نائبا في دورته الثانية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 17 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 5 ديسمبر 2017 ميلاديا

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بلدي حائل.. انتخاب العديم رئيسا والعنزي نائبا في دورته الثانية

بلدي حائل.. انتخاب العديم رئيسا والعنزي نائبا في دورته الثانية
المناطق - حائل
شهدت انتخابات رئيس للمجلس البلدي لأمانة منطقة حائل  للفترة الثانية  تنافساً قوياً على كرسي الرئاسة بين  فهد سعد العامر، وعايد عبد الله العديم،  حيث لم تتضح هوية الفائز إلا باللحظات الأخيرة من عملية الانتخاب والتي على أثرها حُسمت لمصلحة عايد العديم.
وقال امين المجلس البلدي عبد الله العساف أن ثلاثة أعضاء رشحوا أنفسهم لرئاسة المجلس البلدي، وأنحصرت المنافسة بين العامر والعديم، وكانت نتيجة الانتخابات تعادلهما في الجولة الاولی والثانية بعدد الأصوات بواقع تسع أصوات ً لكل منهما، ما دعى إلى إعادة انتخابهما في القرعة ليتحصل بعدها  العديم علی الفوز
 بدوره كان أول المهنئين للرئيس الجديد رئيس المجلس البلدي الحالي الاستاذ  فهد العامر
، فيما نال العضو بشير مزعل العنزي منصب نائب الرئيس بعد حصوله على سبع أصوات مع منافسة العضو فهد الجلعود والعضو مروي الجبرين علی ست أصوات
وأضاف  أن عملية الانتخابات سارت بشكل منظم وسط أجواء جميلة من قبل جميع الأعضاء الذين باركوا للرئيس ونائبه فوزهم بالانتخابات ، متطلعين تفاؤلهم بالمرحلة المقبلة للمجلس البلدي .
 

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