 في اليوم الأول للحملة.. 13 محلا مخالفا لتوطين المحلات بالطائف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 17 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 5 ديسمبر 2017 ميلاديا

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في اليوم الأول للحملة.. 13 محلا مخالفا لتوطين المحلات بالطائف

في اليوم الأول للحملة.. 13 محلا مخالفا لتوطين المحلات بالطائف
المناطق - عادل الزهراني

قامت الحملة التفتيشية لمتابعة التزام المنشآت التجارية بقرار توطين محلات الذهب التي تقوم بها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية امس بجولة تفقدية لمتابعة قرار توطين محلات الذهب والمجوهرات في أسواق محافظة الطائف، بقيادة مدير مكتب العمل بالمحافظة هاني الوعيل ومدير التفتيش أحمد السفياني، ويأتي ذلك بالتزامن مع الحملة الوطنية الشاملة لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.
واستهدفت الحملة في يومها الأول 48 محلاً، 13 محل منها مخالفاً، وأوضح المكتب في بيان له أن عدد المخالفات المرصودة 13 مخالفة 3 منها مخالفة توطين أسواق الذهب والمجوهرات، و10 مخالفات أخرى. وبين المكتب أن عدد المفتشين المشاركين في الحملة بلغ 11 مفتش، مشيراً أن الحملة مستمرة وأن المخالفات تصل 20 ألف ريال تتعدد بتعدد العمال في حال عدم الالتزام بقرار التوطين.

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