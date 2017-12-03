 دورة إسعافية للسائقين والملاحين برالي حائل نيسان 2018 | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 17 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 5 ديسمبر 2017 ميلاديا

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دورة إسعافية للسائقين والملاحين برالي حائل نيسان 2018

دورة إسعافية للسائقين والملاحين برالي حائل نيسان 2018
المناطق - حائل

استحدثت اللجنة التنظيمية لرالي حائل نيسان 2018 مع الإتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية دورة اسعافية تستهدف السائقين والملاحين ، وكان رئيس لجنة الخدمات الطبية والإسعافية لرالي حائل عبدالرحمن اليحيا اجتمع الاثنين ١٥ / ٣ / ١٤٣٩هـ في مقر الهلال الأحمر بحائل مع المدير الفني احمد مطبقاني والفريق الطبي بالإتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية في اطار استعدادات الجانبين للنسخة الثالثة عشر من رالي حائل نيسان الدولي.

وكان سمو الأمير عبدالله بن خالد مساعد رئيس هيئة تطوير حائل والرئيس التنفيذي لرالي حائل  قد وجه بالأهتمام بكل ما يتعلق بسلامة المتسابقين وإعداد خطة العمل الإسعافية مبكراً، وجاء في الاجتماع الذي جمع رئيس لجنة الخدمات الطبية والإسعافية لرالي حائل نيسان 2018 عبدالرحمن اليحيا مع المدير الفني احمد مطبقاني ورئيس الفريق الطبي امجد عبيد بالإتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وأعضاء لجنة الخدمات الطبية والطواري في هيئة الهلال الأحمر وادارة الطواري والأزمات بصحة حائل ناقش فيه الجانبان خطة العمل الإسعافي والطبي والانقاذ المتكامل برالي حائل نيسان 2018 ووضع معايير عالمية للحدث الدولي.

واتفق الجانبان على استحداث دورة عن الإسعافات الأولية يقدمها قسم التدريب في الهلال الأحمر تستهدف المتسابقين والملاحين وفتح ملف طبي لك متسابق وملاح يتولى اعداده وتعبئته بكل سريه رئيس الفريق الطبي في الإتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية ، ومن جانب آخر تجهيز عيادة طبية مختصه في تقديم الخدمات الطبية والإسعافية وعمليات الانقاذ وسلامات السائقين بجوار منطقة الفحص والصيانة  في مقر عمليات الرالي “المغواة” وتقديم خدماتها الإسعافية والطبية بتكوين فرق للانقاذ للمتسابقين والملاحين وفرق الصيانة التابعه لهم ، كما تم مناقشة تلقي وتمرير البلاغات عن الحوادث التي قد يتعرض لها المتسابقين والملاحين وضرورة ايجاد حلول لضمان استلام وتمرير البلاغات بين جميع اللجان الفرعية المتخصة والاتحاد والجهات ذات العلاقة  بكل سهوله وسرعه قياسية  لما يمثله عامل الوقت في عملية إنقاذ وأسعاف المصابين.

كما استعدت اللجان الطبية في إعداد أطباء وأخصائيين بمسارات الرالي في جميع مراحلها الأربع بما يتوافق مع انظمة الاتحاد الدولي للسيارات، وتجهيز قائمة بإحتياج السباق من التجهيزات الطبية والإسعافية الملحقه بسيارات الإسعاف من قبل الإتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية توفرها لجنة الخدمات الطبية لتجهيزها للمشاركة بالرالي ، إشارة لتنفذ خطة فرضية قبل إنطلاق الرالي بمشاركة جميع الجهات الأمنية والإسعافية بالتنسيق مع باقي لجان الرالي ذات العلاقة بهدف الوقوف على إستعداد وجاهزية جميع الفرق المشاركة.

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