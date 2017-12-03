معرض ضم أعمال طالبات الطائف يبهر الزوار

وقف المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف المكلف الاستاذ محمد بن عامر النفيعي عصر اليوم على مهن الطالبات من مختلف المراحل وذلك في المعرض والذي انطلقت فعالياته اليوم ونظمته إدارة نشاط الطالبات بالثانوية العشرون بحضور عدد من مديري الادارات . وشاهد النفيعي الاعمال المهنية التنافسية المعروضه والتي تم تحكيمها من قبل لجنة متخصصة لاختيار الاعمال الفائزة ، وأشاد النفيعي بجهود الطالبات واعمالهن المهنية المقدمة مشيدا في الوقت ذاته بجهود إدارة نشاط الطالبات في غرس حب العمل بين الطالبات ونشر ثقافة العمل وترسيخ المنافسة الشريفة بين الطالبات متمنيا لهم المزيد من الابداع والتألق.وكانت فعاليات ملتقى المهن والذي تنظمه إدارة نشاط الطالبات انطلقت صباح اليوم تزامنا مع يوم المهنة العالمي المقام تحت شعار “الطريق لمستقبل مشرق” وذلك بحضور مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية مها الزايدي ومديرة ادارة نشاط الطالبات فوزيه الحارثي وعدد من مديرات الادارات حيث يهدف يوم المهنه العالمي إلى التعريف بأهمية المهن في تنمية المجتمع وما تعنيه ريادة الأعمال من أهمية اقتصادية مستقبلية مهمة تسهم في النهضة والتنمية وكيفية البدء بالمشروعات، والتعريف بمركز إبداع المرأة السعودية وأهم الخدمات التي يقدمها المركز لدعم المرأة وتمكينها في ريادة الأعمال والمهن والحرف اليدوية.وقد شارك في الملتقى نحو 40 مدرسة شملت جميع المراحل الدراسية ، عرضت عملها مابين عمل جماعي ومنفرد وذلك حسب المؤشر والآلية وطبقاََللدليل التنفيدي الوزاري لبرنامج المهن، وجرى تحكيم مهن الطالبات من قبل لجنة متخصصة لاعلان الفائزات على مستوى المحافظة تمهيداً للمشاركة على المستوى الوطني.