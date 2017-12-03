 قراء “تايم” الأمريكية يختارون الأمير محمد بن سلمان شخصية عام 2017 | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 17 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 5 ديسمبر 2017 ميلاديا

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قراء “تايم” الأمريكية يختارون الأمير محمد بن سلمان شخصية عام 2017

قراء “تايم” الأمريكية يختارون الأمير محمد بن سلمان شخصية عام 2017
المناطق - الرياض

أعلنت صحيفة “تايم” الأمريكية نتيجة تصويت القراء لاختيار شخصية عام 2017 على مستوى العالم، حيث حصل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على أعلى الأصوات التي منحها القراء على الموقع بنسبة 24%.

واستطاع الأمير محمد بن سلمان بتلك النسبة المرتفعة تجاوز شخصيات بارزة أخرى من سياسيين وناشطين، حيث حصل كل من هيلاري كلينتون وزير الخارجية الأمريكية الأسبق وجاستن ترودو رئيس وزراء كندا على 4% من أصوات القراء، فيما حصل كل من الرئيس الفرنسي ماكرون والروسي بوتين على 3%، أما دونالد ترمب فحاز على 2% من الأصوات.

يُذكر أن “تايم” وضعت معيارا للتصويت الإلكتروني، وهو اختيار شخصية العام التي كان لها أكبر تأثير في الأشهر الاثني عشر الماضية، حيث كان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قد فاز بها العام الماضي 2016، فيما فاز عام 2015 السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز.

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