قتلى في صفوف ميليشيات إيران بغارات للتحالف العربي على صنعاء

سقط عشرات من القتلى في صفوف ميليشيات الحوثي الإيرانية، الثلاثاء، في غارات للتحالف العربي على القصر الجمهوري في صنعاء، أسفرت أيضا إلى تدمير عدد من المركبات العسكرية التابعة لهم.

وشنت مقاتلات التحالف غارات على القصر الجمهوري في صنعاء، ونحو 14 غارة على مواقع متفرقة لميليشات الحوثي في مديرية رازح بمحافظة صعدة معقل الميليشيات الموالية لإيران.

كما تعرضت صعدت لقصف مدفعي وصاروخي على أجزاء أخرى منها بمحاذاة الحدود مع السعودية.

وتأتي هذه التطورات بعد قتل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح بدم بارد، بعد أن تم اعتقاله حيا، برفقة عدد من من قيادات حزبه.