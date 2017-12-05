 بالصور.. موكب صالح قبل الهجوم عليه .. وتفاصيل رصده من الحوثيين وقتله بـ 35 طلقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 17 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 5 ديسمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

بعد التدخل السعودي .. البيت الأبيض: ترامب أجّل قراره بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس ميزة “غير مسبوقة” لفتح قفل هواتف سامسونج.. تعرف عليها الآن تحليق كثيف لطيران التحالف.. قصف القصر الجمهوري للمرة الأولى خلال اجتماع لقيادات حوثية حملات خطف “حوثية” بحق مسؤولين في حزب المؤتمر الشعبي بالصور.. موكب صالح قبل الهجوم عليه .. وتفاصيل رصده من الحوثيين وقتله بـ 35 طلقة شاهد.. انبعاث دخان من حقيبة يثير الذعر في مطار أمريكي قتلى في صفوف ميليشيات إيران بغارات للتحالف العربي على صنعاء أحمد علي صالح: دماء والدي سترتد جحيما على أذناب إيران جديد سامسونج.. هاتف يتمتع بتقنية جديدة وثورية قراء “تايم” الأمريكية يختارون الأمير محمد بن سلمان شخصية عام 2017 هكذا غدر الحوثي بالرئيس صالح و أعدمه أسيرا انضمام مجاميع عسكرية وقبلية موالية للرئيس السابق لقوات الشرعية قرب صنعاء

بالصور.. موكب صالح قبل الهجوم عليه .. وتفاصيل رصده من الحوثيين وقتله بـ 35 طلقة

بالصور.. موكب صالح قبل الهجوم عليه .. وتفاصيل رصده من الحوثيين وقتله بـ 35 طلقة
المناطق - وكالات

أكدت مصادر متطابقة أن الرئيس اليمني السابق، علي عبدالله صالح، تعرض لعملية غدر من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية، أدت إلى مقتله، الاثنين.

وتظهر صور جديدة لحظة انقضاض المسلحين الحوثيين على سيارته حيث كانوا يترصدونه، في تباب مرتفعة وعدة سيارات قطعت الطريق عليه.

وبحسب المصادر التي نقلت عنها “العربية”، فإن وساطة قبلية استطاعت إقناع صالح بالخروج من منزله في صنعاء إلى مسقط رأسه بمديرية سنحان جنوب العاصمة، ووافق الحوثيون على ذلك وأعطوه “الأمان” (بموجب العرف القبلي اليمني فإن ذلك تعهد بعدم المساس بحياته، ومن يخون العهد يرتكب “عيبا أسود”.

وخرج الرئيس السابق من صنعاء بسيارة واحدة فقط مع نجله وقياديين اثنين من حزبه. وما إن وصلت سيارته إلى منطقة سيان على بعد كيلومترات من قرية بيت الأحمر في سنحان التي كان متوجهاً إليها، حتى تقطعت له سبع سيارات مليئة بالمسلحين الحوثيين، وكان العشرات منهم على جانبي الطريق في تباب مرتفعة، وفق المصادر.

وأضافت: “لم تستطع السيارة التي كانت تقل صالح من الهروب، لأن السيارات السبع قطعت الطريق عليه تماماً”.

كما أوضحت المصادر أن ميليشيات الحوثي أنزلت الرئيس السابق ومرافقيه من سيارتهم، ثم أتتهم أوامر عبر الهاتف بتصفيته، فأطلقوا النار على بطنه ورأسه بما يقارب 35 طلقة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>