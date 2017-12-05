 بعد التدخل السعودي .. البيت الأبيض: ترامب أجّل قراره بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 17 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 5 ديسمبر 2017 ميلاديا

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بعد التدخل السعودي .. البيت الأبيض: ترامب أجّل قراره بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس

بعد التدخل السعودي .. البيت الأبيض: ترامب أجّل قراره بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس
المناطق - الرياض

قال البيت الأبيض اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أجل قراره بشان السفارة الأمريكية بإسرائيل.

وقالت المملكة أمس أن أى إعلان أمريكى بشأن وضع القدس قبل التوصل إلى تسوية نهائية للصراع الإسرائيلى الفلسطينى سيضر بعملية السلام ويزيد التوتر فى المنطقة.

وقال الأمير خالد بن سلمان سفير المملكة لدى الولايات المتحدة فى بيان “أى إعلان أمريكى بشأن وضع القدس قبل التوصل إلى تسوية نهائية سيضر بعملية السلام ويزيد التوتر فى المنطقة”.

وأضاف “سياسة المملكة كانت ولا تزال داعمة للشعب الفلسطينى وتم نقل هذا إلى الإدارة الأمريكية”.

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