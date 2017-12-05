صفقة تبادلية بين الريال واليوفي

ذكرت مصادر إعلامية إيطالية، أن نادى ريال مدريد الإسباني يخطط لإجراء صفقة تبادلية مع نادى يوفينتوس الإيطالي في الفترة القادمة.

وأشارت شبكة “راى سبورت” الإيطالية إلى أن الصفقة تتضمن التخلي عن خدمات نجم خط الوسطى الألماني الدولي تونى كروس للسيدة العجوز مقابل ضم النجم الأرجنتيني باولو ديبالا.

كانت تقارير قد ذكرت أن اليوفي لا يرغب في الاستغناء عن ديبالا وأنه على استعداد لعرض زيادة في راتب الدولي الأرجنتيني لإقناعه بالبقاء وعدم الانصياع لإغراءات النادي الإسباني.

غير أن شبكة “راي سبورت” أكدت أن اليوفي مع ذلك ليس مستعدا للإبقاء على اللاعب مهما كانت التكلفة باهظة مما يفتح باب الأمل أمام ريال مدريد لإتمام الصفقة في النهاية.