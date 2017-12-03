 غموض يواجه هواتف آيفون.. تتعطل في ساعة وتاريخ محدد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 17 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 5 ديسمبر 2017 ميلاديا

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غموض يواجه هواتف آيفون.. تتعطل في ساعة وتاريخ محدد

غموض يواجه هواتف آيفون.. تتعطل في ساعة وتاريخ محدد
المناطق - وكالات

تسببت ثغرة في نظام التشغيل iOS 11.1.2 بتوقف هواتف آيفون عن العمل وإعادة إقلاعها عند الساعة 12:15 صباحا في يوم السبت الموافق لـ 2/12/2017.

وحسبما أشار موقع “iMore” والمهندس يوشيماسا نيوا على تويتر، فإن الثغرة قد تكون مرتبطة بتطبيقات خارجية تعتمد على إرسال التنبيهات، حيث يزداد فجأة استهلاك معالج الهاتف ثم يتوقف عن العمل لسبب غامض.

ووفقا لموقع “ذا فيرج”، هناك حلان لإيقاف هذه المشكلة بالنسبة للأشخاص الذين عانوا منها. الأول هو تعطيل ميزة إرسال التنبيهات notifications من إعدادات الهاتف.

أما الحل الثاني فهو تحديث نظام التشغيل إلى الإصدار التجريبي iOS 11.2 الذي يحل المشكلة.

وعانى نظام التشغيل iOS 11 من سلسلة من الثغرات والأخطاء البرمجية دفعت الشركة إلى إصدار عدد غير مسبوق من التحديثات في وقت لا يتجاوز شهرين.

 

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