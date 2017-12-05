 ترمب يؤجل إعلانا بشأن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 17 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 5 ديسمبر 2017 ميلاديا

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ترمب يؤجل إعلانا بشأن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس

ترمب يؤجل إعلانا بشأن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس
المناطق_وكالات

قال متحدث باسم البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترمب لن يعلن يوم الاثنين قرارا بشأن ما إذا كان سيرجئ مجددا نقل السفارة الأميركية في دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى القدس برغم انتهاء مهلة أمامه لفعل لذلك اليوم الاثنين “بتوقيت واشنطن”.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض هوجان جيدلي للصحفيين على متن طائرة الرئاسة أثناء عودة ترمب من زيارة لولاية يوتا إن إعلانا بشأن القرار سيصدر “خلال الأيام القادمة”.

وكان من المقرر أن يتخذ ترمب قرارا بشأن ما إذا كان سيوقع إجراء استثنائيا يمنع نقل السفارة من تل أبيب لمدة ستة أشهر أخرى، وذلك مثلما فعل جميع الرؤساء الأميركيين منذ أن أصدر الكونجرس قانونا بشأن القضية في العام 1995.

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