القحطاني يتعهد بكشف تفاصيل جديدة ” يشيب لها الولدان ” عن تنظيم الحمدين في قطر

تعهد سعود القحطاني المستشار بالديوان الملكي والمشرف العام على مركز الدراسات والشؤون الإعلامية ورئيس اتحاد الأمن الإلكتروني والبرمجيات، اليوم الثلاثاء، بكشف تورط الحمدين في أحداث اليمن الأخيرة وأصفهم بإخوان شريفة .

وقال القحطاني في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم: “لي وقفات مطولة بكشف خساسة تنظيم الحمدين في اليمن بشكل عام، وفي الخمسة أيام الماضية خصوصاً”. وأضاف: “خساسة وحقارة ونذالة وتفاصيل يشيب لها الولدان، ولاغرابة بذلك على إخوان شريفة”.