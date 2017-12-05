هادي لليمنيين: فلنتوحد للخلاص من ميليشيا إيران المتمردة

دعا الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي الشعب اليمني إلى التوحد من أجل التخلص من الميليشيات الحوثية الإيرانية.

وأكد مساء الاثنين أن الشرعية اليمنية في صف واحد مع الشرفاء، الذين انتفضوا في صنعاء في إشارة إلى قوات حزب المؤتمر الموالية للرئيس اليمني السابق الذي قتل الاثنين علي عبد الله صالح. وقال: “نحن معكم في خندق واحد، وهدف واحد، إنها معركة الجمهورية والثورة والخلاص من الميليشيات الحوثية الإيرانية المتمردة”.

كما دعا في سلسلة تغريدات على حسابه على تويتر إلى الوحدة وفتح صفحة جديدة، قائلاً: “تعالوا نضع أيدينا بأيدي بعضنا نحو إنهاء تسلط هذه العصابة السلالية الإجرامية والسير نحو بناء اليمن الاتحادي الجديد، يمن العدالة والكرامة والحرية والمساواة. يمن البناء والتنمية.”

وأضاف: “أتوجه إليكم بقلب متسامح وبإرادة صلبة لنفتح صفحة جديدة ولنخلص يمننا الحبيب وكل ترابنا الطاهر من هذا الكابوس”.

وشدد على عروبة صنعاء، قائلاً: #صنعاء ستنتصر وستعود عربية كما هو عهد أبنائها بها، بفضل نضال وتضحيات أبناء شعبنا جميعاً، ودعم ومساندة أشقائنا الكرام في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.”

إلى ذلك، قال: “أدعو كل قواعد وقيادات حزبنا الكبير المؤتمر الشعبي العام للتوحد خلف قيادتها الشرعية وخلف الشرعية الدستورية والحكومة الشرعية التي كانت وستظل خيمة وطنية لكل أبناء الوطن من المهرة الى صعدة”.