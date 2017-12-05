 أوبك: انخفاض إنتاج النفط في نوفمبر بـ«300» ألف برميل يومياً | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 17 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 5 ديسمبر 2017 ميلاديا

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أوبك: انخفاض إنتاج النفط في نوفمبر بـ«300» ألف برميل يومياً

أوبك: انخفاض إنتاج النفط في نوفمبر بـ«300» ألف برميل يومياً
المناطق_وكالات

أظهر مسح لوكالة رويترز انخفاض إنتاج أوبك من النفط في نوفمبر بـ 300 ألف برميل يومياً، إلى أدنى مستوياته منذ مايو  بعد هبوط صادرات أنغولا والعراق، والالتزام القوي باتفاق خفض الإمدادات من الدول الأخرى.

وارتفع التزام أوبك بتخفيض الإنتاج المتفق عليه إلى 112% من 92% في أكتوبر حسب هذا المسح.

وضخت السعودية، أكبر مصدر في أوبك، كميات دون المستوى المستهدف لها مثلما فعل جميع الأعضاء الآخرين باستثناء الإكوادور والغابون، والإمارات. 

وتعكف منظمة أوبك على خفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يومياً في إطار اتفاق مع روسيا وبعض المنتجين الآخرين خارج المنظمة، والذين التزموا أيضاً بتخفيضات في الإنتاج.

وفي نوفمبر  بلغ إجمالي إنتاج أوبك شاملاً غينيا الاستوائية 32.48 مليون برميل يومياً، بانخفاض 300 ألف برميل يومياً عن أكتوبر  ليسجل أدنى مستوياته منذ مايو  حين بلغ 32.44 مليون برميل يومياً، وفق المسح.

ويستند مسح رويترز إلى بيانات شحن من مصادر خارجية، وبيانات التدفقات النفطية من تومسون رويترز، ومعلومات تمن مصادر في شركات نفط، وأوبك وشركات استشارية.

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