 المملكة: 100 مليون دولار لتمويل قوة مكافحة المتشددين في أفريقيا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 17 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 5 ديسمبر 2017 ميلاديا

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المملكة: 100 مليون دولار لتمويل قوة مكافحة المتشددين في أفريقيا

المملكة: 100 مليون دولار لتمويل قوة مكافحة المتشددين في أفريقيا
المناطق_وكالات

قالت مالي امس الإثنين إن السعودية تعهدت بتقديم 100 مليون دولار لقوة عسكرية إقليمية تشكلت في الآونة الأخيرة لقتال الجماعات المتشددة في منطقة الساحل بغرب أفريقيا.

وستمثل هذه المساهمة دعماً قوياً للقوة التي تواجه ضائقة مالية، وسترفع حجم التعهدات بأكثر من النصف إلى نحو 500 مليون دولار التي تقول مجموعة دول الساحل الخمس إنها بحاجة إليها لعملياتها خلال العام الأول.

ودشنت المجموعة، التي تتألف من جيوش مالي، وموريتانيا، والنيجر، وبوركينا فاسو، وتشاد، أول حملة عسكرية لها في أكتوبر وسط اضطرابات متزايدة في منطقة الساحل التي عادة ما يعبر المتشددون، ومن بينهم منتمون للقاعدة وداعش، حدودها التي يسهل اختراقها.

وصعّدت الجماعات هجماتها على الأهداف المدنية والعسكرية، بما في ذلك المقاصد السياحية في العواصم الإقليمية، ما أثار مخاوف من أن تصبح المنطقة تربةً خصبةً للتشدد.

وقالت وزارة الخارجية في مالي إن السلطات السعودية تعهدت بتوفير المبلغ أثناء زيارة وزير الخارجية عبد الله ديوب للرياض الشهر الماضي.

وتعهد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكل من دول المجموعة الخمس، كل من جهته بتمويل هذه القوة.

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