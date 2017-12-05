 قمة لمجلس التعاون الخليجي في الكويت.. على وقع نار صنعاء | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 17 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 5 ديسمبر 2017 ميلاديا

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قمة لمجلس التعاون الخليجي في الكويت.. على وقع نار صنعاء

قمة لمجلس التعاون الخليجي في الكويت.. على وقع نار صنعاء
المناطق_وكالات

تنعقد القمة الـ 38 لمجلس التعاون الخليجي اليوم الثلاثاء في الكويت، على وقع النار اليمنية التي اشتعلت الاثنين باغتيال الحوثيين الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح أثناء توجهه إلى مسقط رأسه في سنحان جنوب صنعاء.

وكان وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي عقدوا الاثنين اجتماعا تحضيرياً وقد رأس وفد السعودية في الاجتماع وزير الخارجية عادل الجبير.

 

وفي الكلمة الافتتاحية التي ألقاها الشيخ صباح خالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي قال “إن مجلس التعاون لدول الخليج العربية مشروع دائم تلتقي فيه إرادة الأعضاء لبناء مواطنة خليجية واحدة وقوية في مبادئها محافظة على استقلالها “.

كما أكد أهمية الاجتماعات الخليجية لمواصلة مسيرة التعاون والعمل المشترك خدمة لمصالح الشعب الخليجي ولمواجهة التحديات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، مشدداً على ضرورة مسيرة التعاون بوصفه الذراع الخليجي الجماعي للتعامل مع قضايا الغد.

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