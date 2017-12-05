 «الفيفا» يطلب من 3 دول الاستعداد لتنظيم مونديال 2022 | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 17 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 5 ديسمبر 2017 ميلاديا

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«الفيفا» يطلب من 3 دول الاستعداد لتنظيم مونديال 2022

«الفيفا» يطلب من 3 دول الاستعداد لتنظيم مونديال 2022
المناطق_وكالات

طلب الاتحاد الدولي لكرة القدم من المكسيك وكندا وأمريكا الاستعداد لتنظيم كأس العالم 2022 بدلاً من قطر، مع تزايد الاحتمالات بسحب حق الاستضافة من الأخيرة.

وذكرت صحيفة “ريكورد مكسيكو” أن “فيفا” طلب من هذه الدول الـ3 الاستعداد لتنظيم كأس العالم 2022 بدلاً من 2026، الذي يرغبون في استضافته من خلال ملف مشترك.

وأشارت إلى أن هذا الطلب يأتي تمهيداً للإعلان عن سحب تنظيم كأس العالم 2022 في قطر، الذي تحيطه الاتهامات بأن الرشاوي والتجاوزات المالية كانت السبب الأساسي في تحديد هوية البلد المنظم.

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