«جيوني إم 7 بلس» هاتف ذكي جديد من الفئة الفاخرة

كشفت شركة جيوني الصينية عن هاتفها الذكي “إم 7 بلس” الجديد من الفئة الفاخرة، ويمتاز بمظهر ذهبي وشاشة بدون حواف تقريباً وبطارية سعة 5000 ميللي أمبير ساعة.

ويأتي الهاتف بالمواصفات التقنية التالية: شاشة كبيرة قياس 6.43 بوصة بنسبة باعية 18.9 بدقة وضوح 2160×1080 بكسل ومعالج كوالكوم “سناب دراغون 660” وذاكرة عشوائية سعة 6 غيغاباتي وسعة تخزين داخلية 128 غيغابايت قابلة للزيادة عبر منفذ الذاكرة الخارجية.

وكاميرا رئيسية مزدوجة بدقة 8 و16 ميغابكسل وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل ودعم لتقنية الاتصال قريب المدى “إن إف سي” وبطاقتي اتصال “سيم” وتقنية بلوتوث 5.0.

يعمل بنظام تشغيل غوغل أندرويد 7.1 نوغا، بواجهة مستخدم Amigo OS 5.0 خاصة بالشركة الصينية وبطارية سعة 5000 ميللي أمبير/ساعة، وشحن البطارية عبر مقبس “مايكرو يو إس بي” أو عبر تقنية الشحن اللاسلكي ووزن 240 غراماً.

وستطلق الشركة الصينية هاتفها الذكي في الأسواق العالمية بدءاً من 1 يناير (كانون الثاني) 2018، إلا أنها لم تفصح عن أسعار جهازها في أسواق المنطقة العربية.