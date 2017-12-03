 ضبط مصنع متكامل لتصنيع الخمور بالرياض يديره أثيوبيان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 17 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 5 ديسمبر 2017 ميلاديا

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ضبط مصنع متكامل لتصنيع الخمور بالرياض يديره أثيوبيان

ضبط مصنع متكامل لتصنيع الخمور بالرياض يديره أثيوبيان
المناطق_الرياض

أوضحت شرطة منطقة الرياض أنه استمرارا لجهود الأجهزة الأمنية المشاركة في الحملة الوطنية الشاملة لتعقب مخالفي أنظمة الإقامة و العمل و أمن الحدود (وطن بلا مخالف)
فقد تمكنت قوة المهمات و الواجبات الخاصة بشرطة المنطقه من ضبط مصنع متكامل لتصنيع الخمور جنوب العاصمة الرياض يديره أثيوبيان من مخالفي نظامي الإقامة والعمل ( في العقد الثالث من العمر )
جرى تحريز عينه من المضبوطات و اتلاف المصنع و إيقاف المتهمين بمركز الشرطة المختص وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض لإكمال اللازم حسب الاختصاص وفق نظام الإجراءات الجزائية
الجدير بالذكر أن الحملة مستمرة حتى تحقق الأهداف المنشودة منها.

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