أوضحت شرطة منطقة الرياض أنه استمرارا لجهود الأجهزة الأمنية المشاركة في الحملة الوطنية الشاملة لتعقب مخالفي أنظمة الإقامة و العمل و أمن الحدود (وطن بلا مخالف)
فقد تمكنت قوة المهمات و الواجبات الخاصة بشرطة المنطقه من ضبط مصنع متكامل لتصنيع الخمور جنوب العاصمة الرياض يديره أثيوبيان من مخالفي نظامي الإقامة والعمل ( في العقد الثالث من العمر )
جرى تحريز عينه من المضبوطات و اتلاف المصنع و إيقاف المتهمين بمركز الشرطة المختص وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض لإكمال اللازم حسب الاختصاص وفق نظام الإجراءات الجزائية
الجدير بالذكر أن الحملة مستمرة حتى تحقق الأهداف المنشودة منها.
ضبط مصنع متكامل لتصنيع الخمور بالرياض يديره أثيوبيان
أوضحت شرطة منطقة الرياض أنه استمرارا لجهود الأجهزة الأمنية المشاركة في الحملة الوطنية الشاملة لتعقب مخالفي أنظمة الإقامة و العمل و أمن الحدود (وطن بلا مخالف)
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