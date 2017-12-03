ضبط مصنع متكامل لتصنيع الخمور بالرياض يديره أثيوبيان

أوضحت شرطة منطقة الرياض أنه استمرارا لجهود الأجهزة الأمنية المشاركة في الحملة الوطنية الشاملة لتعقب مخالفي أنظمة الإقامة و العمل و أمن الحدود (وطن بلا مخالف)

فقد تمكنت قوة المهمات و الواجبات الخاصة بشرطة المنطقه من ضبط مصنع متكامل لتصنيع الخمور جنوب العاصمة الرياض يديره أثيوبيان من مخالفي نظامي الإقامة والعمل ( في العقد الثالث من العمر )

جرى تحريز عينه من المضبوطات و اتلاف المصنع و إيقاف المتهمين بمركز الشرطة المختص وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض لإكمال اللازم حسب الاختصاص وفق نظام الإجراءات الجزائية

الجدير بالذكر أن الحملة مستمرة حتى تحقق الأهداف المنشودة منها.