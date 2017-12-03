رصد مخالفات واغلاق محلات خالفت قرار توطين قطاع الذهب والمجوهرات بالجوف

نفذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالجوف أمس، جولة تفتيشية على قطاع بيع الذهب والمجوهرات بالمنطقة.

وأوضح مدير إدارة التفتيش بفرع الوزارة بالجوف فهد الدندني أن فرق التفتيش استهدفت متاجر الذهب إنفاذاً للقرار الوزاري القاضي بقصر العمل في بيع الذهب والمجوهرات على السعوديين، حيث شملت الجولة مدينة سكاكا ومحافظة دومة الجندل والقريات وطبرجل، نتج عنها زيارة 50 متجراً، رصدت خلالها 13 مخالفة، فيما تم إغلاق ستة محلات لمخالفتها نظام التوطين.

وأكد مدير عام فرع الوزارة بالجوف أن الجولات مستمرة لمتابعة سوق العمل للتحقق من التزام المنشآت بتطبيق القرار، مؤكداً أهمية التزام أصحاب العمل في نشاط بيع الذهب والمجوهرات بالقرار الوزاري وتوطين الوظائف في هذا القطاع.