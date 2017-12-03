الميليشيات الحوثية تشترط تسليم جثمان صالح مقابل عدم إقامة مراسم جنائزية له

قالت مصادر في حزب المؤتمر الشعبي في صنعاء صباح اليوم الثلاثاء، إن ميليشيات الحوثي الإيرانية طلبوا من قبائل سنحان دفن جثمان الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح في مسقط رأسه بسنحان شريطة عدم عمل مراسيم جنائزية رسمية.

وأوضحت المصادر، وفقا لقناة “سكاي نيوز” الفضائية أن الحوثيين المدعومين من إيران يضغطون على شيوخ قبائل سنحان لتنفيذ ذلك كشرط لتسليم جثمانه.

وقتل صالح في كمين على طريق متجه إلى سنحان قرب صنعاء، بعد أن تم ترصد موكبه وإخراجه حيا ثم اغتياله بدم بارد، حسبما أفادت مصادر في حزب المؤتمر الشعبي العام.