 الميليشيات الحوثية تشترط تسليم جثمان صالح مقابل عدم إقامة مراسم جنائزية له | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 17 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 5 ديسمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الميليشيات الحوثية تشترط تسليم جثمان صالح مقابل عدم إقامة مراسم جنائزية له جماعة الحوثي الإرهابية تنفذ اغتيالات وإعدامات وتمثيل بالجثث في صنعاء رصد مخالفات واغلاق محلات خالفت قرار توطين قطاع الذهب والمجوهرات بالجوف نائب أسترالي يعرض الزواج على زميله داخل مبنى البرلمان! ضبط مصنع متكامل لتصنيع الخمور بالرياض يديره أثيوبيان «ألماسة السلام» بـ 6.5 مليون دولارر إطلاق صاروخين من سيناء على إسرائيل «جيوني إم 7 بلس» هاتف ذكي جديد من الفئة الفاخرة «الفيفا» يطلب من 3 دول الاستعداد لتنظيم مونديال 2022 مكة: بلدية بحرة تفاجئ المطاعم بحملة تفتيشية مكثفة الأرصاد: طقس مستقر على معظم مناطق المملكة ساكسو بنك: روسيا والصين ستعترفان بالبيتكوين

الميليشيات الحوثية تشترط تسليم جثمان صالح مقابل عدم إقامة مراسم جنائزية له

الميليشيات الحوثية تشترط تسليم جثمان صالح مقابل عدم إقامة مراسم جنائزية له
المناطق_الرياض

قالت مصادر في حزب المؤتمر الشعبي في صنعاء صباح اليوم الثلاثاء، إن ميليشيات الحوثي الإيرانية طلبوا من قبائل سنحان دفن جثمان الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح في مسقط رأسه بسنحان شريطة عدم عمل مراسيم جنائزية رسمية.
وأوضحت المصادر، وفقا لقناة “سكاي نيوز” الفضائية أن الحوثيين المدعومين من إيران يضغطون على شيوخ قبائل سنحان لتنفيذ ذلك كشرط لتسليم جثمانه.
وقتل صالح في كمين على طريق متجه إلى سنحان قرب صنعاء، بعد أن تم ترصد موكبه وإخراجه حيا ثم اغتياله بدم بارد، حسبما أفادت مصادر في حزب المؤتمر الشعبي العام.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>