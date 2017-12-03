 هيئة الاتصالات تطالب مستخدمي الإنترنت بالمملكة بعمل اختبارات قياس | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 17 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 5 ديسمبر 2017 ميلاديا

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هيئة الاتصالات تطالب مستخدمي الإنترنت بالمملكة بعمل اختبارات قياس

هيئة الاتصالات تطالب مستخدمي الإنترنت بالمملكة بعمل اختبارات قياس
المناطق_الرياض

دعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم عموم مستخدمي الإنترنت في المملكة إلى عمل اختبارات قياس جودة تجربة الإنترنت من خلال أدوات منظومة “مقياس” المتوفرة في متجر (IOS) أو متجر (Google Ply)، أو باستخدام الموقع الإلكتروني (www.meqyas.sa) أو أجهزة قياس الإنترنت الثابت (ألياف ضوئية، DSL) التي توفرها الهيئة مجاناً عبر (https://www.meqyas.sa/signup)

مؤكدةً على أهمية استمرار مستخدمي خدمات الإنترنت بإجراء الاختبارات عبر “مقياس” بشكل دوري ومن أماكن مختلفة حتى تتوفر المعلومات الدقيقة حول خدمات الإنترنت في جميع أنحاء المملكة.

وقالت الهيئة أنها تهدف من “مقياس” إلى توفير معلومات للمستخدمين عن جودة تجربة الإنترنت المقدمة لهم بشفافية وموثوقية عالية، من خلال إجراء اختبارات القياس التي ستساهم في نشر تقارير دورية حول تجربة الإنترنت في المملكة؛ لزيادة الشفافية والمنافسة بين مزودي الخدمة لتقديم خدمة أفضل.

يذكر أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أطلقت مبادرة “مقياس” في 20/01/1439هـ لقياس جودة تجربة استخدام الإنترنت في المملكة بناءً على الشراكة بين الهيئة وعموم المشتركين، وقياس المستوى العام لجودة خدمة الانترنت في المملكة وذلك بالتعاون مع شركة سام نوز المتخصصة في قياس جودة أداء الإنترنت.

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