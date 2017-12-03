 أمير حائل يجتمع بوكيل وزارة الصحة بالمنطقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 17 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 5 ديسمبر 2017 ميلاديا

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أمير حائل يجتمع بوكيل وزارة الصحة بالمنطقة

أمير حائل يجتمع بوكيل وزارة الصحة بالمنطقة
المناطق_حائل

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل مساء اليوم بصالة الاجتماعات بقصر أجا بوكيل وزارة الصحة للإمداد والشؤون الهندسية المهندس بدر الدلامي ووكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون الهندسية المهندس رائد البريكان ومدير إدارة الدراسات والتطوير الهندسي بوزارة الصحة المهندس عبدالعزيز السلوم ومستشار وكيل الوزارة للإمداد والشؤون الهندسية المهندس خالد الرميح ومدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل الدكتور حمود الشمري وتم خلال الاجتماع مناقشة خطة العمل للبدء بالتشغيل التجريبي لمستشفى الملك سلمان بن عبدالعزيز التخصصي بحائل.

 

وأعلن وكيل وزارة الصحة للإمداد والشؤون الهندسية بأن التشغيل للمستشفى سيتم على مراحل وأن المرحلة التجريبية الأولى ستكون بعد خمسة أسابيع بإذن الله مؤكدا حرص الوزارة على استقدام أطباء أكفاء معربا عن شكره للقيادة الحكيمة ولأمير منطقة حائل ولمعالي وزير الصحة الذي يولي تطوير الخدمات الصحية في كافة مناطق المملكة جل اهتمامه سائلا الله التوفيق وأن تلبي خدمات المستشفى جميع المرضى بإذن الله.

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