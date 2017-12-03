 بالصور .. وزير الطاقة الأمريكي في “رحلة بر” بالزي السعودي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 17 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 5 ديسمبر 2017 ميلاديا

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بالصور .. وزير الطاقة الأمريكي في “رحلة بر” بالزي السعودي

بالصور .. وزير الطاقة الأمريكي في “رحلة بر” بالزي السعودي
المناطق - الرياض

يبدو أن وزير الطاقة الأميركي، ريك بيري، تعرف إلى سحر “البر” في السعودية. فقد نشر وزير الطاقة خالد الفالح على حسابه على تويتر، مساء الاثنين، صوراً للزائر الأميركي خلال رحلة برية في الصحراء.

وبدا بيري مستمتعاً باكتشاف بعض الأكلات الشعبية السعودية، بحسب ما أظهرت الصور. كما ظهر مرتدياً “البشت والشماغ” والعقال في صورة جمعته مع الفالح، فضلاً عن اكتشافه بعض الهوايات الخاصة بالصحراء، وتعرفه على صقورها!

يذكر أن بيري كان التقى في الرياض، الاثنين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان الأحد، كما أعرب عن سروره بتلك الزيارة واللقاءين.

وبحسب ما نشرته السفارة الأميركية في الرياض على حسابها الرسمي على “تويتر” الأحد، قال الوزير الأميركي: “تشرفت بلقاء الأمير محمد بن سلمان، وإنني سعيد جدا بمواصلة العمل على تعزيز العلاقات القوية بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية”.

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