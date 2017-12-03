 مصدر مسؤول: عزم الإدارة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل استفزاز لمشاعر المسلمين كافة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 17 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 5 ديسمبر 2017 ميلاديا

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مصدر مسؤول: عزم الإدارة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل استفزاز لمشاعر المسلمين كافة

مصدر مسؤول: عزم الإدارة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل استفزاز لمشاعر المسلمين كافة
المناطق - الرياض

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن قلق المملكة العربية السعودية البالغ والعميق مما يتردد في وسائل الإعلام بشأن عزم الإدارة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها.

وأوضح المصدر أن المملكة العربية السعودية ترى أن الإقدام على هذه الخطوة يعد إخلالاً كبيراً بمبدأ عدم التأثير على مفاوضات الحل النهائي، ويخالف القرارات الدولية والتي أكدت على حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والراسخة في القدس ، التي لا يمكن المساس بها أو محاولة فرض أمر واقع عليها. كما أنها ستمثل – في حال اتخاذها – تغييراً جوهرياً وانحيازاً غير مبرر في موقف الولايات المتحدة الأمريكية المحايد في الوقت الذي يتطلع فيه الجميع إلى أن تعمل الولايات المتحدة الأمريكية على تحقيق الإنجاز المأمول في مسيرة عملية السلام.

وأضاف المصدر أن هذه الخطوة سيكون لها تداعيات بالغة الخطورة، وإضفاء المزيد من التعقيدات على النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي، وتعطيل الجهود الحثيثة القائمة لإحياء عملية السلام. كما أن من شأنها استفزاز مشاعر المسلمين كافة حول العالم، في ظل محورية القدس وأهميتها القصوى.

وشدد المصدر على أهمية أخذ الإدارة الأمريكية في الحسبان العواقب البالغة السلبية لهذه الخطوة، وأمل المملكة العربية السعودية في عدم اتخاذها، لكي لا تؤثر على قدرة الولايات المتحدة على مواصلة مساعيها في الوصول إلى حل عادل للقضية الفلسطينية، وفق المرجعيات الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

وأكد المصدر في ختام تصريحه موقف المملكة الثابت من القدس، ووقوفها الراسخ والدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني لينال حقوقه المشروعة وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

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