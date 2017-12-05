 للمرة الثانية خلال 72 ساعة.. غارات إسرائيلية على منشأة للنظام السوري | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 17 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 5 ديسمبر 2017 ميلاديا

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للمرة الثانية خلال 72 ساعة.. غارات إسرائيلية على منشأة للنظام السوري

للمرة الثانية خلال 72 ساعة.. غارات إسرائيلية على منشأة للنظام السوري

استهدفت طائرات حربية إسرائيلية ليل الاثنين الثلاثاء، للمرة الثانية خلال 72 ساعة، منطقة تضم مستودعات أسلحة تابعة لقوات النظام السوري قرب دمشق.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن: “الغارات الإسرائيلية استهدفت منطقة تضم مركزاً للبحوث العلمية ومستودعات أسلحة لقوات النظام وحلفائه في جمرايا”، من دون أن يتضح حتى الآن الهدف الدقيق الذي طاله القصف.

من جهته، أكد إعلام النظام السوري أن “الدفاعات الجوية تتصدى” للصواريخ الإسرائيلية التي استهدفت إحدى المنشآت العسكرية التابعة للنظام قرب دمشق “وتسقط ثلاثة أهداف (صواريخ) منها”.

وأبلغ شاهد عيان وكالة “رويترز” أن دوي ثلاثة انفجارات قوية سمع من اتجاه جمرايا إلى الغرب من دمشق. وقال آخر إن دخانا كثيفا يتصاعد فوق المنطقة.

وهذه المرة الثانية خلال 72 ساعة التي تقصف فيها إسرائيل مواقع عسكرية قرب دمشق، بعدما استهدفت منتصف ليل الجمعة السبت بالصواريخ مواقع عسكرية قرب منطقة الكسوة في ريف دمشق الجنوبي الغربي، بينها مستودع أسلحة.

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