 بعد تحديد مكانه .. وزير داخلية مصر الأسبق حبيب العادلي تقدم لتنفيذ حكم صادر بحبسه | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 17 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 5 ديسمبر 2017 ميلاديا

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بعد تحديد مكانه .. وزير داخلية مصر الأسبق حبيب العادلي تقدم لتنفيذ حكم صادر بحبسه

بعد تحديد مكانه .. وزير داخلية مصر الأسبق حبيب العادلي تقدم لتنفيذ حكم صادر بحبسه
المناطق - وكالات

توصلت وزارة الداخلية إلى مكان وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وفور إعلامه، تقدم لتنفيذ الحكم القضائي الصادر ضده.

وكانت محكمة النقض، برئاسة المستشار محمد بريك، قد حددت جلسة 11 يناير المقبل لنظر الطعن المقدم من اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، واثنين آخرين، على حكم السجن المشدد 7 سنوات لكل منهم، في قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدي بالمال العام.

وضم السجل الجنائى للواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق بعد ثورة 25 يناير، 9 قضايا؛ هى قتل المتظاهرين، وقطع الاتصالات، وسخرة المجندين، واللوحات المعدنية، والكسب غير المشروع، وغسيل الأموال وأخيرًا فساد الداخلية.

 

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