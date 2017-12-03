 هذه هي الأماكن الأكثر قذارة في الطائرة .. لن تتوقعها ! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 18 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 6 ديسمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

هذه هي الأماكن الأكثر قذارة في الطائرة .. لن تتوقعها ! الجبير يلتقي وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية على هامش القمة الخليجية  نائب أمير نجران يفتتح فعاليات اليوم العالمي للتطوع نائب أمير نجران يتسلم تقرير الشئون الإسلامية بالمنطقة أمير جازان يشيد بجهود فرع مركز المعلومات الوطني بالمنطقة لتطبيق معايير الجودة ..  نائب أمير نجران يلتقي مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة نائب أمير نجران يناقش سير العمل في فرع هيئة الرقابة والتحقيق بالمنطقة   ٤٤ منشأة بصحة نجران تشهد ٨٢ مبادرة في يوم التطوع العالمي العالمي نائب امير جازان يرعى احتفالات جازان باليوم العالمي للتطوع الأمير محمد عبدالعزيز  يتفقد مشروع إعادة تأهيل مستشفى جازان العام ومشروع إنشاء المستشفى التخصصي الأمير سلطان بن سلمان يلتقي وزير السياحة المصري رالي حائل نيسان 2018 يفتح التسجيل للنسخة الثالثة عشر

هذه هي الأماكن الأكثر قذارة في الطائرة .. لن تتوقعها !

هذه هي الأماكن الأكثر قذارة في الطائرة .. لن تتوقعها !
المناطق - وكالات

بينما يُفضل الكثير منا السفر عبر الطائرة لما تقدمه من امتيازات مثل اختصار الوقت والمسافات وفي بعض الأحيان أيضاً المال، خلصت دراسة حديثة إلى أن وسيلة النقل هذه تُعد أيضاً مرتعاً خصباً للجراثيم وفي أماكن لا تخطر على البال.

التنقل بالطائرة عبر المدن والدول صار أمراً ضرورياً في عصرنا هذا، سواءاً تعلق الأمر برحلات للعمل أو زيارة العائلة أو الاستجمام. بيد أن وسيلة النقل هذه قد تتحول إلى مصدر للمرض.

وفي هذا الصدد، توصلت دراسة حديثة إلى أن الطاولة القابلة للطي هي أكثر الأماكن قذارة في الطائرة، بمعدل 2155 وحداة جرثومية لكل بوصة مربعة، وفق ما أشار إليه موقع “فوكوس” الألماني نقلاً عن دراسة صادرة عن موقع “سوودو” الإلكتروني لحجوزات وتذاكر الطيران.

ونصحت الدراسة بعدم تناول المواد الغذائية التي تلامس طاولة الطائرة القابلة للطي. وقال المدير الطبي للمركز الاستشاري الألماني للنظافة، إرنست تابوري: “يجب عدم وضع الطعام مباشرة على الطاولة القابلة للطي”.

وأشارت الدراسة إلى أن ثاني أكثر الأماكن قذارة في الطائرة هو ذراع شفط الماء في المرحاض (السيفون)، إلى جانب مقعد مرحاض الطائرة، بمعدل جراثيم يصل إلى 265 وحدة جرثومية لكل بوصة مربعة، حيث ينصح موقع “دير شتاندرت” الألماني باستخدام منشفة ورقية لفتح باب المرحاض وأخرى لإغلاقه. في المقابل، تبلغ الجراثيم في مقعد مرحاض المنزل نحو 172 وحدة جرثومية لكل بوصة مربعة.

وأوضحت الدراسة أيضاً أن حزام الأمان يأتي في المركز الثالث كأكثر الأماكن قذارة في الطائرة، بمعدل 230 وحدة جرثومية لكل بوصة مربعة، مضيفة أن بنية نسيج حزام الأمان تجعله مثالياً لامتصاص البكتيريا والجراثيم الأخرى، مشيرة في هذا الصدد إلى أن “من يسافر عبر الطائرة، يجب عليه بعد ربط الحزام أن يُطهر يديه”.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>