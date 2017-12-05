 وزير الداخلية يوافق على ترقية زبن العتيبي للحادية عشرة بأمارة الجوف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 17 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 5 ديسمبر 2017 ميلاديا

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وزير الداخلية يوافق على ترقية زبن العتيبي للحادية عشرة بأمارة الجوف

وزير الداخلية يوافق على ترقية زبن العتيبي للحادية عشرة بأمارة الجوف
المناطق - الجوف

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية قرارا يقضي بترقية الأستاذ زبن بن غالب العتيبي للمرتبة الحادية عشرة بإمارة المنطقة وذلك بناء على ما رفعه لسموه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف.

وقد أعرب العتيبي عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف ولصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية ولصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف على هذه الثقة الكريمة مؤكداً أنه سيبذل كل ما في وسعه لخدمة دينه ووطنه، وأنها ستكون حافزاً له لمواصلة الجهد، متمنياً أن يكون عند حسن ظن الجميع فيه.

والأستاذ العتيبي يعتبر من الكوادر الوطنية المؤهلة ويتمتع بتعامل حسن مع الجميع

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