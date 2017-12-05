 مدير مرور الجوف يكرم الزميل الرويلي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 17 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 5 ديسمبر 2017 ميلاديا

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مدير مرور الجوف يكرم الزميل الرويلي

مدير مرور الجوف يكرم الزميل الرويلي
المناطق - الجوف

كرّم مدير إدارة مرور منطقة الجوف العميد محمد بن نايف العتيبي في مكتبة بالإدارة صباح يوم الثلاثاء 17 ربيع الأول 1439هـ ؛ الزميل فواز بن الغثيان الرويلي و ذلك نظير تعاونه المميز و جهوده الملموسة في التغطيات الإعلامية و نشر الأخبار الخاصة بمرور منطقة الجوف و التغطية الخاصة للحملات المرورية عن السلامة المرورية .

هذا و قدم العتيبي شكره و تقديره للرويلي على تفهمه لدوره الإعلامي ، إضافةً إلى جهوده الحثيثة و مشاركته الفاعلة في نشر التوعية المرورية لدى المواطنين ، داعيًا الله له التوفيق و السداد .

من جانبه ثمن الرويلي هذا التكريم و الذي اعتبره حافزًا لتقديم المزيد من البذل و العطاء ، و مؤكدًا تعاونه مع الجميع و خدمتهم بما يصب في مصلحة الوطن و المواطن ، و شكر لإدارة مرور الجوف و للعميد العتيبي هذا التكريم و تلك الثقة داعيًا المولى عزّ وجل أن يكون عند حسن ظن الجميع .

حضر التكريم مساعد مدير الإدارة العقيد نهار بن عبدالمحسن العنزي و مدير العلاقات العامة و الإعلام رئيس الرقباء نايف بن مجزع الفهيقي.

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