 شباب المجمعه يطلقون مبادرات تطوعية بمناسبة اليوم العالمي للتطوع | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 17 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 5 ديسمبر 2017 ميلاديا

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شباب المجمعه يطلقون مبادرات تطوعية بمناسبة اليوم العالمي للتطوع

شباب المجمعه يطلقون مبادرات تطوعية بمناسبة اليوم العالمي للتطوع
المناطق - الرياض - فلاج الشعيفاني
في امسية  تطوعية  شهدها  مسرح ادارة التعليم بالمجمعه  توافد اليها اكثر من 185 شابا من  شباب  المحافظة  والمراكز التي  حولها  لحضور دورة (قوة التطوع) التي  قدمها المدرب احمد العسيلان   بمشاركة عدد  من رواد العمل التطوعي  والاعلامي ،استعرض فيها  العسيلان حصيلة خبراته  التطوعية  فقد عرف العمل التطوعي  وتصنيف التطوع  وبعدها عرج  الى اثار التطوع على الاشخاص  المتطوعين واضاف اليها دوافع التطوع والمهارات المكتسبة من التطوع وفي خدمة المجتمع
بعدها اعلن  المتحدث  الاعلامي  للجنة شباب  المجمعه محسن الرشيدي  اطلاق  المبادرات  التطوعية  وجاءت كالتالي:  المبادرة  الاولى  للتوعية  الصحية  عن  اليوم العالمي  للسكري  بالتعاون  مع  كلية  الطب  بجامعة  المجمعه  والمبادرة  الثانية: للتوعية  بالبيئة  وذلك  بزراعة شتلات  بمنتزة  السد  بالمحافظة   والمبادرة  الثالثة :مبادرة لزيارة  التأهيل  الشامل  والمبادرة  الرابعة  للعناية  بالمساجد
وفي  نهاية  اللقاء  كرم  رئيس  لجنة  شباب  المجمعه مساعد الثبيتي  المدرب احمد العسيلان  ثم اختتم  بصورة تذكارية للجميع  مع  لوحة  تحمل شعار  اليوم  العالمي  للتطوع

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