أمير منطقة عسير يوجه بإعداد خطة تطويرية للبرامج السياحية الشتوية

باشر مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أمين عام مجلس التنمية السياحية بمنطقة عسير المهندس محمد العمرة زياراته لعدد من محافظات ومراكز المنطقة، إنفاذا لتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة بالوقوف بإعداد خطة تطويرية للبرامج السياحية الشتوية بالمنطقة.

وكانت أولى جولات العمرة إلى محافظة محايل عسير، حيث عقد خلالها اجتماعا مع وكيل المحافظة علي إبراهيم الفلقي ورئيس البلدية سعيد بن جابر وأعضاء لجنة التنمية السياحية بالمحافظة، بحضور مدير التسويق والبرامج بهيئة السياحة والتراث الوطني بالمنطقة نائب أمين عام مجلس التنمية السياحية مشبب القحطاني، وذلك لمناقشة متطلبات البرامج السياحية، باعتبار محايل واحدة من أبرز الوجهات السياحية الشتوية التي كانت قد حققت نجاحا لافتا في السنوات الماضية، وحظيت بإقبال كبير، نظير الجهود التي بذلت من كافة القطاعات بقيادة محافظها الراحل محمد بن سعود المتحمي.

وينتظر أن ترفع المحافظة تقريرا مفصلا عن وضع البرامج الشتوية لمجلس التنمية السياحية الخميس المقبل.

من جهته، شدد مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أمين عام مجلس التنمية السياحية بالمنطقة المهندس محمد العمرة على حرص واهتمام سمو أمير المنطقة بتطوير البرامج السياحية في منطقة عسير، واستثمار تعدد بيئاتها ومناخها ما بين السهل والجبل والبحر، وتحقيق السياحة المستدامة.