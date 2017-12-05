 أمير منطقة عسير يوجه بإعداد خطة تطويرية للبرامج السياحية الشتوية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 17 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 5 ديسمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

أمير منطقة عسير يوجه بإعداد خطة تطويرية للبرامج السياحية الشتوية شباب المجمعه يطلقون مبادرات تطوعية بمناسبة اليوم العالمي للتطوع مدير مرور الجوف يكرم الزميل الرويلي وزير الداخلية يوافق على ترقية زبن العتيبي للحادية عشرة بأمارة الجوف مدير “تعليم الجوف”: نسعى لتحقيق ثقافة غذائية صحية لطلابنا وطالباتنا مركز الملك فيصل يعقد ورشة عمل “قضايا إقليمية من منظور سعودي” مجلس الوزراء يجدد موقف المملكة الثابت ووقوفها الراسخ والدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية فيصل بن مشعل يبارك إطلاق صحيفة جامعة القصيم باللغتين العربية والإنجليزية صحة جازان تصدر عددا من القرارات الادارية والتكليفات التسجيل كمجموعة ضريبية في ضريبة القيمة المضافة يحمل العديد من الفوائد والميزات خادم الحرمين الشريفين يرأس اجتماع مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز الثامن والأربعين هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنفذ أكثر من 1200 زيارة تفتيشية خلال الشهر الماضي

أمير منطقة عسير يوجه بإعداد خطة تطويرية للبرامج السياحية الشتوية

أمير منطقة عسير يوجه بإعداد خطة تطويرية للبرامج السياحية الشتوية
المناطق - أبها

باشر مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أمين عام مجلس التنمية السياحية بمنطقة عسير المهندس محمد العمرة زياراته لعدد من محافظات ومراكز المنطقة،  إنفاذا لتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة بالوقوف بإعداد خطة تطويرية للبرامج السياحية الشتوية بالمنطقة.

وكانت أولى جولات العمرة إلى محافظة محايل عسير، حيث عقد خلالها اجتماعا مع وكيل المحافظة علي إبراهيم الفلقي ورئيس البلدية سعيد بن جابر وأعضاء لجنة التنمية السياحية بالمحافظة، بحضور مدير التسويق والبرامج بهيئة السياحة والتراث الوطني بالمنطقة نائب أمين عام مجلس التنمية السياحية مشبب القحطاني، وذلك لمناقشة متطلبات البرامج السياحية، باعتبار محايل واحدة من أبرز الوجهات السياحية الشتوية التي كانت قد حققت نجاحا لافتا في السنوات الماضية، وحظيت بإقبال كبير، نظير الجهود التي بذلت من كافة القطاعات بقيادة محافظها الراحل محمد بن سعود المتحمي.

وينتظر أن ترفع المحافظة تقريرا مفصلا عن وضع البرامج الشتوية لمجلس التنمية السياحية الخميس المقبل.

من جهته، شدد مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أمين عام مجلس التنمية السياحية بالمنطقة المهندس محمد العمرة على حرص واهتمام سمو أمير المنطقة بتطوير البرامج السياحية في منطقة عسير، واستثمار تعدد بيئاتها ومناخها ما بين السهل والجبل والبحر، وتحقيق السياحة المستدامة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>