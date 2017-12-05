برعاية أمير الجوف .. البادي افتتح فعاليات الدفاع المدني باليوم العالمي للتطوع

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف قام وكيل إمارة منطقة الجوف للشئون الأمنية الأستاذ عبدالرحمن بن نجم البادي بافتتاح فعاليات الْيَوْمَ العالمي للتطوع الذي تقيمه مديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف باليوم العالمي للتطوع تحت شعار (المتطوعون اول المستجيبين هنا وفي كل مكان) بالتعاون مع جامعة الجوف.

بدأت الفعاليات بافتتاح المعرض المصاحب لفعاليات الْيَوْمَ العالمي للتطوع بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية ثم بدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بعرض مرئي ثم كلمة العميد: محمد بن عبدالله القريني مدير الدفاع المدني بمنطقة الجوف تلى ذلك كلمة للفرق التطوعية ألقاها عبدالعزيز بن عبدالكريم السويلم بعدها تم تكريم الجهات الحكومية والأهلية والفرق التطوعية والمتطوعين.

وقد أقيم على هامش الفعاليات ملتقى خاص باليوم العالمي للتطوع بمشاركة كل من الدكتور: عبدالرحمن بن عبدالمحسن البدر عميد كلية والقانون بجامعة بعنوان (العمل التطوعي تأصيلاً شرعياً وواجباً وطنياً لتحقيق مكاسب اجتماعية وأمنية واقتصادية والدكتور: هزاع بن عبدالكريم الفويهي عميد شؤون الطلاب بجامعة الجوف بعنوان (نشر ثقافة العمل التطوعي في ضوء رؤية المملكة ٢٠٣٠) والعقيد: محمد بن سعود الضويحي مدير الإدارة العامة للعمليات بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف بعنوان (التعريف والترغيب بالتطوع وفاعلية مشاركة المتطوعين في الدفاع المدني بها والية تسجيل متطوع) أدار الملتقى العقيد: خالد بن ناصر الحبلاني