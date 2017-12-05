٣٠ لوحة دعائية لمبادرة هيئة السياحة الوطنية “لا تترك أثر”

أكد مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة عسير المهندس محمد العمرة أن الفرع فعل المبادرة الوطنية التي تتبناها الهيئة لتنمية السياحة البيئية المسئولة ممثلة في برنامج “لاتترك أثر”، وذلك بالتعاون مع فرع وزارة النقل، من خلال نشر أكثر من ٣٠ لوحة توعوية لتعريف الزوار بأهداف البرنامج.

وشدد العمرة على أن الهيئة بالمنطقة حرصت على أن يكون عملهما وفقا لمبادئ البرنامج ال٧: التخطيط المسبق والاعداد للرحلة، اختيار المسارات وأماكن التخييم فوق أسطح صلبة، التخلص السليم من المخلفات، أترك ما تجده دون تغيير، الحد من الآثار السلبية لإشعال النار، أحسن التعامل مع المخلوقات الفطرية بكافة أنواعها، احترم مشاعر الزوار الآخرين

وأضاف أن هيئة السياحة والتراث بالمنطقة دائما ما تعمل على مبدأ الشركات في الكثير من أعمالها وهو النهج الذي رسمه سمو الرئيس الأمير سلطان بن سلمان، لاسيما وأن قطاع السياحة يحتاج إلى تضافر جهود كافة الجهات باعتبارهم شركاء.

يذكر أن برنامج لاتترك أثر مبني على تجارب عالمية مماثلة وناجحة في كل من الولايات المتحدة ،استراليا ،كندا ، البرازيل ، اسكتلندا ، فنلندا ، الارجنتين ، اليابان، وغيرها من الدول ، والإستعانة بخبراء السياحة البيئية في منظمات وجمعيات لاتترك أثر، حيث أنه مع النمو السكاني والاقتصادي في المملكة، تنمو أعداد سياح المناطق الطبيعية بشكل مضطرد مما يترتب عليه العديد من السلبيات التي تقلل من جاذبيتها السياحية.