٥ أوراق عمل في اللقاء الثاني لرياض الأطفال بتعليم عسير

عقدت الإدارة العامة للتعليم بعسير ممثلة في إدارة رياض الأطفال صباح أمس بمقر مسرح الغرفة التجارية بأبها ،لقائها الثاني تحت شعار “رياضنا نحو التميز ” .

وأوضحت مديرة إدارة رياض الأطفال بتعليم المنطقة فوزية آل عزيز، أن الملتقى يهدف إلى تطوير عمل رياض الأطفال، وذلك من خلال العديد من الموضوعات والمحاور التي استعرضت في جلسات الورشة التربوية والمتحدثات فيها ، حيث عرضت خمسة أوراق عمل وورشتين ، وفتح باب الاستفسارات والمناقشات مع المستهدفات من قائدات ووكيلات ومعلمات رياض الأطفال بالمنطقة.

وتضمن اللقاء ورقة عمل بعنوان “معايير التميز – فئة القائدة” قدمتها مديرة مركز التميز فاطمة أبو ملحة ، وورقة عمل بعنوان “ملاحظات القبول والتسجيل” قدمتها مديرة إدارة الاختبارات بتعليم المنطقة الدكتورة سلمى القحطاني ، ثم ورشة عمل بعنوان ” كيفية التعامل مع الأطفال من ٣ – ٦ سنوات ” قدمتها الدكتورة كارمن سويلم الأستاذ المساعد في علم النفس الإكلينيكي بجامعة الملك خالد ، ثم ورقة عمل ” الإتقان والجودة ” قدمتها مشرفة رياض الأطفال بخميس مشيط رحمة القرني ، وورقة عمل بعنوان ” الهدي النبوي للتعامل مع الأطفال ” قدمتها مديرة إدارة التوعية الإسلامية بتعليم عسير نمشة الالمعي ، وورقة عمل بعنوان ” الشراكة الاستراتيجية بين الروضة والأسرة ” قدمتها المحاضرة بقسم رياض الأطفال بجامعة الملك خالد الدكتورة بشرى أحمد ، فيما قدمت مشرفة إدارة التخطيط المدرسي هيلة فنيس ورشة عمل بعنوان ” عسير سباقة في تطبيق البرامج العالمية – تثقيف الأم والطفل “، فيما قدمت المشرفتان التربويتان لطيفة العزي ، وهيلة فنيس دورات وبرامج في عملية تثقيف الأم والطفل.